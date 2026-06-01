「山形県住みます芸人」のソラシド・本坊元児が5月31日、麒麟・川島明のTBSラジオ「イースト駅前クリニックPRESENTS川島明のねごと」内で結婚したことを発表した。同27日には「見取り図」リリーが冠ラジオ内で今川菜緒アナウンサーと結婚するなど、お笑い芸人の結婚が相次いでいる。本坊の結婚に際し、事務所は「芸人の皆様、スタッフや関係者の皆様、そして今まで僕の不幸を笑ってくれた皆様にご報告です。先日、結婚いたしま