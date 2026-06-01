元モーニング娘。辻希美の夫で、俳優の杉浦太陽が親子ショットをアップした。３１日に自身のインスタグラムを更新。「休日は水遊びユメは水遊びに夢中コアとプールで本気遊び５時間コースｗ」と、三男・幸空（こあ）くんとプールで遊ぶ様子や、生後９か月の夢空（ゆめあ）ちゃんの可愛らしい仕草などを投稿した。「上の子たちとは、もうこういう遊びは出来ないからなぁ。希空・セイア・ソラといっぱい遊んだ思い出…こど