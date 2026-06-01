マルタ総選挙での勝利を受け手を振る労働党党首のアベラ首相＝5月31日（ロイター＝共同）【ローマ共同】地中海の島国マルタで5月30日、議会（一院制）総選挙が実施された。31日に発表された選挙結果によると、アベラ首相率いる中道左派、労働党が勝利し、同党は2013年から4期連続での政権維持を確実にした。得票率は労働党が約52％、最大野党の中道右派、国民党は約45％だった。アベラ氏は4月、イラン情勢による国内経済への影