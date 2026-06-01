日々のタスクに追われているときこそ、短い時間で取り組めるパズルが思考のリフレッシュに役立ちます。今回は、直感と語彙力を引き出して解くひらがなクロスワードを用意しました。すべての空欄を埋めて、パズルが完成したときの達成感を味わってください！問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：は + □ + か + □・