トヨタ「新型ヴォクシー」発売！ デザイン刷新で「真っ黒フェイス」も登場！2026年5月6日、日本のミニバン市場において常にトップクラスの人気を誇るトヨタの主力モデル「ヴォクシー」が、一部改良を実施し発売しました。比較的扱いやすいサイズ感でありながら、最大8人が乗車できる広々とした室内空間を持ち、とくに子育て世代のファミリー層から絶大な支持を集めてきたヴォクシー。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型