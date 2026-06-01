女優「中越典子」の“愛車”が話題に！2026年1月16日、女優の中越典子さんが自身のインスタグラムを更新し、普段の生活に寄り添う愛車との写真を披露してファンの間で話題を集めました。この日の投稿は、友人の誕生日をお祝いした際の大切なひとときを振り返るもの。中越さんはカフェで楽しく過ごした様子や友人への感謝の言葉とともに、「マイチャリ公開！笑」とユーモアを交えて1台の自転車を紹介しています。【画像】超カッ