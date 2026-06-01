【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：51,032.46 △363.49（5/29）NASDAQ：26,972.62 △55.15（5/29） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って続伸し最高値を更新しました。米国とイランの停戦については最終合意に至ってはいないものの、原油価格は下落基調となっており引き続き和平への期待を織り込み、市場は堅調に推移しました。ダウ平均は104ドル高の50,773ドルで取引を開始しました。寄付き直後