現役看護師でグラビアアイドル、ラウンドガールなど多岐にわたって活動する桃里れあ（26）が1日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのメイドコスチューム姿を披露した。「おはよ〜昨日ファンティアのメッセージで商品のお知らせしたらたくさんの人がお迎えしてくれたおすすめ商品みてね〜」とつづり、セパレートのミニスカ・メイドコスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「いつも美し