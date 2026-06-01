ジャーナリストの玉川徹氏が、1日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金前8：00）に出演。夏休みにより、先週は休演していたことから、1週間ぶりの出演を果たした。【写真】『モーニングショー』に出演した玉川徹氏（右）冒頭、羽鳥慎一アナが「玉川さん1週間お休みでした。きょうから復帰です」と紹介。玉川氏は「よろしくお願いいたします。各地で、いないとつまらないって声をかけていただいて、すごくうれしい