【STEP1 水に慣れる】水は友達！ 怖くない トモキン式「水慣れ」メソッド まずは「水に慣れる」ことからはじめましょう。「泳ぎの土俵にすらあがらせてもらえないのか……」と、落ち込むことはありません。水泳初心者にとっての「水中」は、いわば”未知の領域”。「特殊環境下」で自分のカラダを思い通りに動かすためには、とにもかくにも非日常的な条件に「慣れる」ことが大切です。 ＜