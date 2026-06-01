寝具は洗ってる？！マイナスのエネルギーを吸いとり良い睡眠に導くおススメ素材の寝具とは ヤバい！洗ってなくて湿っぽい寝具 最近いつ寝具を洗いましたか？ ジトーっと湿ったしばらく洗っていないシーツやカバーは、寝ているときの汗だけではなく、悪い気をたくさん吸収しています。 一方、きちんと洗いたてのシーツは、あなたの中のマイナスのエネルギーを吸いとってくれてよい睡眠