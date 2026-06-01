神社の向く方角にはそれぞれに意味があるって知ってた？ 神様は南に向いているだけではない 神社に鎮座する神様はどの方角を向いていると思いますか？ いちばん多いのは南ですが、そればかりではありません。実は神様によって方角の好き嫌いがあるのです。 まず神様がどこにいるのか確認しておきましょう。神社の境内には色々な施設がありますが、基本は鳥居、拝殿、本殿です。 入口を示す鳥居、柏手を打つ拝殿に神様がい