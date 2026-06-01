東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.67高値185.98安値185.19 186.83ハイブレイク 186.40抵抗2 186.04抵抗1 185.61ピボット 185.25支持1 184.82支持2 184.46ローブレイク ポンド円 終値214.29高値214.64安値213.59 215.81ハイブレイク 215.22抵抗2 214.76抵抗1 214.17ピボット 213.71支持1 213.12支持2 212.66ロ&#1254