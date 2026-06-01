東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.82高値9.84安値9.78 9.91ハイブレイク 9.87抵抗2 9.85抵抗1 9.81ピボット 9.79支持1 9.75支持2 9.73ローブレイク シンガポールドル円 終値124.76高値124.84安値124.56 125.16ハイブレイク 125.00抵抗2 124.88抵抗1 124.72ピボット 124.60支持1 124.44支持2 124.32ローブレイ