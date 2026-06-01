東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7185高値0.7201安値0.7149 0.7260ハイブレイク 0.7230抵抗2 0.7208抵抗1 0.7178ピボット 0.7156支持1 0.7126支持2 0.7104ローブレイク キーウィドル 終値0.5988高値0.5994安値0.5928 0.6078ハイブレイク 0.6036抵抗2 0.6012抵抗1 0.5970ピボット 0.5946支持1 0.5904