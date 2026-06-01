◇インターリーグブルワーズ2−0アストロズ（2026年5月31日ヒューストン）ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が5月31日（日本時間6月1日）、敵地でのアストロズ戦に先発。7回3安打無失点、8奪三振の快投で6勝目を挙げた。初回は先頭・ペーニャに対し6球全て160キロ超えの剛速球を投げ込み、空振り三振。次打者・アルバレスも直球を3球続け空振り三振に仕留めるなど、抜群の立ち上がりを見