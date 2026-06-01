テレビの再放送で出会う名作ドラマや、自身で足を運ぶ書店で出会う本など、かつてあった“コンテンツとの偶然の出会い”は、いまや少ない。趣味嗜好 がよりパーソナライズ化されるなかで“偶然の出会い”の一端を担うのが、作品の裏側や作品の魅力を解き明かすコンテンツだ。作り手や売り手など様々な立場がフロントに立ち、ファン層から支持されるだけではなく、“初見”から人を呼び込むコンテンツとして機能している。書店チ