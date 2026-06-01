今回は、女友達が夫に反撃してくれたエピソードを紹介します。自分勝手な夫にムカムカしていたけど…「子どもができて以来、夫の自己中でモラハラなところが目立つようになりました。子どもが3歳になり、仕事を再開したいと夫に相談したときも、『家のことが完璧にできるならいいけど』と偉そうな態度で、ムカムカしました。それに夫は育児を一切してくれないし、私が休みの日に友達と出かけたくて、『子どもを少し見てほしい』と