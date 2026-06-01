・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４０９．２８（－１６．６８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２５１０４．７０（＋１２．４５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１８３．３４（－５．５３） ・ロシア・ＲＴＳ １１３８．２５（－２．１２） 出所：MINKABU PRESS