・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝８７．３６ドル（－１．５４ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４５９３．０ドル（＋６０．６ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７５６１．６セント（－２．９セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６１０．５０セント（－１３．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４４６