デル・テクノロジーズは、Dell Plusの後継となる新ブランド“Dell Sシリーズ”として、AMD Ryzen AI 400シリーズを搭載したCopilot+ PC準拠の『Dell 14S』『Dell 16S』、およびAMD Ryzen 100シリーズ搭載の『Dell 15』を発売した。 『Dell 14S』（DS14265）は、外出時の利用を想定した薄型モバイルノートパソコン。OLEDディスプレイを標準搭載しており、FHD+、300nits、120Hz、100% DCI-P3に対