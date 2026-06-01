２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３６３．４９ドル高の５万１０３２．４６ドルと３日続伸。連日で最高値を更新した。米国とイランの停戦延長合意期待が広がり、投資家のリスク許容度が上向いた。ナスダック総合株価指数も最高値を更新した。 ＩＢＭ＜IBM＞とセールスフォース＜CRM＞が急伸。ＨＰ＜HPQ＞とデル・テクノロジーズ＜DELL＞が値を飛ばした。一方、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜J