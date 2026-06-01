開催：2026.6.1 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 3 - 2 [Dバックス] MLBの試合が1日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとDバックスが対戦した。 マリナーズの先発投手はブライス・ミラー、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。 2回裏、6番 コール・ヤング 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ