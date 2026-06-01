開催：2026.6.1 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 9 - 1 [フィリーズ] MLBの試合が1日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとフィリーズが対戦した。 ドジャースの先発投手は山本由伸、対するフィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインターで試合は開始した。 2回裏、9番 アレックス・フリーランド 2球目を打ってセンターへの