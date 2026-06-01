大阪3月限ナイトセッション 日経225先物66200-270 （-0.40％） TOPIX先物3937.5-24.5 （-0.61％） シカゴ日経平均先物66225-245 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 29日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。トランプ米大統領が「イランとの戦闘終結に向けた交渉について最終決定をするため会合を開く」と自身のSNSに投稿。WTI原油先物価格が1バレル＝87ドル台