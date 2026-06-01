◇ア・リーグホワイトソックス2−1タイガース（2026年5月31日シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）は31日（日本時間6月1日）、本拠地でのタイガース戦に「9番・右翼」で先発出場し、2打数1安打だった。右腕モンテロに対し、3回の第1打席で初球93.7マイルの4シームを打ち、二塁内野安打。俊足で二塁手を慌てさせ、これで前日に続き、2試合連続安打となった。そのどちらも初球を打ったもので、西田は自身のアプ