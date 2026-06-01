【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは５月３１日、各地で行われ、ドジャースの山本由伸は本拠地でのフィリーズ戦に先発し、５回１／３を４安打無失点、今季自己最多の１０奪三振をマークして５勝目（４敗）を挙げた。１番指名打者で出た大谷翔平は、一、八回にいずれも右前打を放って５打数２安打だった。２試合ぶりの複数安打。５月の本塁打数は昨季は１５本だったが、今季は４本だった。ドジャースは９―１で快勝した。