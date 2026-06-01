【牧元一の孤人焦点】胸がときめく。華麗なメロディーだ。彼の身体の中にまだこんな素敵な楽曲が宿っていたのか。これまで数百作も世に出してきたのに。天賦の才。それを改めて感じる。ポール・マッカートニー（83）のニューアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」の11曲目「ライフ・キャン・ビー・ハード」は新たな佳曲だ。この曲は厳しい日々の中で心を癒やしてくれる女性の存在を歌っている。人生の機微を感じ取る男性