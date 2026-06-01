「なんとなく不潔に見える」「疲れて見える」――その差は、顔立ちではなく“肌や髪の細かな乱れ”にあるのかもしれない。ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」第2回では、ゴリラクリニック神戸三宮院院長・舩津明史医師に、“清潔感がある男性”に共通する特徴や、不潔見えにつながるポイント、40代以降で差がつきやすい髪・肌の変化について聞いた。○「清潔感がある男性」がやっている習慣――先生から見て、「