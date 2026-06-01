池松壮亮、仲野太賀、岩田剛典らが出演する映画『開戦前夜』が、7月31日より劇場公開されることが決定。あわせて、キービジュアルと予告編も解禁された。【動画】映画『開戦前夜』本予告が公開2025年8月に放送されたNHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』のドラマパート（前後編計98分）は、猪瀬直樹のノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案に制作された。本作はその完全版となる劇場作品で、戦争への