大流行中の【ガチャ】。トイのクオリティの高さはもちろん、何が出るか分からないワクワク感も魅力です。入れ替わりが早く、売り切れると手に入りにくくなることもあるため、その特別感も人気の理由かも。そんななか新たに登場した「ちいかわ」の新作トイをご紹介します。 ダブルハートが可愛すぎ！ @ftn_picsレポーターHaruさんが「可愛すぎて思わず二度見」したという「ちいかわ ハートのラバ