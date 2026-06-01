職場や親戚付き合いの中で、つい専門職の人に「少しだけ聞きたい」と健康相談をしてしまった経験はありませんか？ 実は看護師にとっては、“無料相談”のようなやり取りに困っているケースは少なくありません。今回は、看護師として働く筆者が、親戚や周囲から繰り返される健康相談に悩まされた出来事をご紹介します。 「ちょっと聞きたい」が止まらない これは、私が看護師として急性期病棟で働いていた頃の話です。