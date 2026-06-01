アーロン・グンナルソン「日本の文化がそういうものであることは知っています」日本代表は5月31日、国立競技場で行われたキリンチャレンジカップ2026のアイスランド戦に1-0で勝利した。後半42分にFW小川航基のダイビングヘッドで、壮行試合を白星で飾った日本。一方、敗れたアイスランドのMFアーロン・グンナルソンは、「日本の文化がそういうもの」と森保ジャパンの団結力を称えた。「守備に関しては本当に堅実にやれたと思って