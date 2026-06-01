昨年８月に放送されたＮＨＫスペシャル「シミュレーション〜昭和１６年夏の敗戦〜」のドラマパート（前後編計９８分）を１３８分の完全版として劇場公開する映画「開戦前夜」（石井裕也監督）の公開日が７月３１日に決まった。猪瀬直樹氏（７９）の小説が原案で、池松壮亮（３５）が摸擬内閣の内閣総理大臣・宇治田洋一役で主演。中野英雄（６１）、仲野太賀（３３）の親子共演も注目される。また、ドラマ版はモデルとなった人