◆米大リーグドジャース９―１フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に先発し、５回１／３を投げて４安打無失点で、今季最多タイとなる１０奪三振の快投で今季５勝目を挙げた。ドジャースは打線が２ケタ安打をマークするなど、快勝を飾った。試合後、山本は「練習からコンディションよく投げられて