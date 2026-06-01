◆米女子プロゴルフツアーショップライトＬＰＧＡ最終日（３１日、ニュージャージー州シービュー・ベイコース＝６２６３ヤード、パー７１）２位で出た岩井千怜（ちさと）は２バーディー、ボギーなしの６９で回り、通算６アンダーで４位だった。同じく２位スタートで双子姉妹の岩井明愛（あきえ、ともにホンダ）は７４と崩れ、１アンダーの２９位に終わった。２８位から出た吉田優利（エプソン）が６７と伸ばし、４アンダ