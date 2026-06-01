タレント・安西ひろこが5月30日、自身のインスタグラムを更新。久々にパフェを味わったことやダイエットのルールなどについて触れ、反響を呼んでいる。 【写真】落ち着いたカラーのコーデで久々のパフェうれしさが顔に出てる 「10代から人より太りやすくて 背も低いから、 ダイエットから→◀ リバウンド沢山経験してきた」と明かした安西の身長は158センチ。「食べるか、タレント目指すか ど