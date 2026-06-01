シンガー・ソングライターのマドンナが、大西洋横断フライトに専属シェフを同行させていたという。先月、恋人で元サッカー選手のアキーム・モリス氏とともにロサンゼルスからロンドンへ向かったマドンナのために、シェフは約11時間のフライトに先立ち、寿司を用意したとされる。 【写真】「ダンスフロア論争」に参戦？ 波紋呼んだ女性アーティストの発言にディスコ風画像を投稿 ザ・サン・オ