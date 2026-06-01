5月18日に第1子を出産したことを報告したフジテレビの三上真奈アナウンサー(37)が同月29日、自身のインスタグラムを更新し、元同局の後輩・永島優美アナウンサー(34)が出産前に応援に来てくれた時の画像を公開した。「産前、久しぶりに会えた日いつだって私の想いや決めたことを全力応援してくれるチアガール永島さんいつも寄り添ってくれてありがとう」と感謝の思いをつづった。 【写真】高学歴同士の2