記事ポイント有資格者のみが担う訪問型保育「coco.ne.care」が旅行先・ホテル・出張先でも保育を提供独自研修「心育てメソッド心音®」を修了したシッターが自宅から宿泊保育・インバウンド対応まで対応美容サロン連携や英語対応シッターによる外国人向けサービスなど、対応シーンが幅広い 旅行中に大人向けのレストランや舞台鑑賞に行きたくても子連れでは難しい、出張中に子どもの預け先が見つからない--そんな場面を解