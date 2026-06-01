記事ポイント国立科学博物館・NHK・NHKプロモーション共同の特別展が2026年7月11日から開催「五感」「エネルギー補給」「サイズ」など6章構成で生きものの生存戦略を標本と映像で紹介前売チケットは5月15日（金）10時発売開始、音声ガイド付きチケット2,600円など複数設定 地球上の生きものたちが長い進化の歴史の中で身につけてきた驚異の「生き残り術」を、標本・最新研究成果・迫力の映像で体感できる特別展が、東京・上野