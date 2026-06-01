記事ポイント医療動画配信サービス「Medical*Online Video」が2026年5月27日より手術解説動画の配信を開始上部消化管領域（胃癌・食道癌）の手術解説動画5本と腎癌研究会後援によるRAPNに関する講義動画2本を初回公開雑誌「日本臨牀」とのコラボ企画動画3本も同日より追加配信 メテオが運営する医療動画配信サービス「Medical*Online Video」は、2026年5月27日（水）より新たに手術解説動画の配信を開始しました。初回配信で