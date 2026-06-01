日本の安全神話の足元で、資産や資源を狙う窃盗犯罪の性質が大きく変化。個人の思い付きによる衝動的な犯行ではなく、周到な準備と役割分担を伴う「組織的窃盗団」の暗躍が各地で深刻化している。 狙われる対象は、個人の所有する高級車から農家が手塩にかけて育てた農作物、さらには公共インフラを支える設備にまで及んでおり、その手口は日々巧妙化する一方だ。 特に被害が多発しているのが自動車盗。警察庁が公表した2025年