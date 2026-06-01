◇ア・リーグヤンキース13―8アスレチックス（2026年5月31日サクラメント）ヤンキースが31日（日本時間1日）、敵地でのアスレチックス戦の3回に歴史的な猛攻を繰り広げた。7番のボルピから、何と打者18人を繰り出す攻撃。11安打4四球で13点を奪った。大リーグ公式サイトは、ヤンキースの1イニング13得点は、1920年7月6日のナショナルズ戦の5回に14得点を記録して以降では、球団史上最大のビッグイニングだと伝えた。19