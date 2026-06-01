中東情勢の緊迫化で資源の安定供給や有効活用に関心が高まる中、惣菜店「RF1」などを運営するロック・フィールド社の「マイ容器利用サービス」が注目を集めている。来店者が持ち帰り用の容器を持参し、サラダ、コロッケ、ロールキャベツなど購入した惣菜を詰めて提供するもの。サービスは2024年4月に3店舗で開始した。導入から2年を経て、現在は「RF1」「グリーン・グルメ」「日本のさらだ いとはん」「融合」の各ブランドで