LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は、電動ワークチェア「LiberNovo」の新型モデル『LiberNovo Omni Pro』『LiberNovo Omni SE』『LiberNovo Maxis - Airflow』の日本向け販売予定価格を発表した。あわせて、早期購入者向けの早割価格も用意される。 メーカー希望小売価格は、『LiberNovo Omni SE』が149,000円（税込）、『LiberNovo Omni Pro』が229,000円（税込）、『LiberNovo Maxis - Ai