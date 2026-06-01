お伊勢参りの定番土産として親しまれてきた「赤福餅」。江戸時代中期の1707（宝永4）年に生まれ300年以上もの間、愛されてきた和菓子だ。お餅の上にたっぷりのこし餡をのせており、あんこが好きにはたまらないひと品だ。そんな偏愛家たち必見の「赤福水ようかん」が2026年6月3日（水）から6月7日（日）までの5日間、横浜高島屋にて販売される。そのほかにも夏季限定の和洋菓子が並ぶ。一体どのような商品があるのだろうか。暑い夏