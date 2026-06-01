老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1963年生まれの女性がもらえる年金について説明します。Q：1963年生まれ女です。63歳からもらえる年金はありますか？ 65歳からもらえるのは何の年金ですか？「1963