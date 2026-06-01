2026年5月31日、北海道乙部町豊浜の国道沿いの草地でクマ1頭が目撃されました。31日午後10時ごろ、付近住民から「国道沿いにクマ1頭がいる」と警察に通報がありました。クマは体長1.2メートルほどで、すぐに山の方へ立ち去ったということです。現場は山に隣接する住宅の密集地で、付近の住宅からは10メートルほどの距離です。警察によりますと、周辺では5月に入ってから、似たような大きさのクマの目撃が今回で3度目だ