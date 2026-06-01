2014年11月に結成した5人組ダンスボーカルグループのM!LKは、『イイじゃん』が大ヒットを記録し『NHK紅白歌合戦』にも出場しました。『好きすぎて滅！』もヒットするなど、幅広い世代から人気のグループです。そこで、All About ニュース編集部は2026年5月18日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「M!LKのメンバー」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「M!LKで歌がうまいと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します